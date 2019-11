CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ISOLEDecine di famiglie sotto acqua, negozi allagati, elettrodomestici persi, danni pesantissimi. Un blackout che in alcune zone di Murano è persistito per tantissime ore, mandando in tilt le pompe elettriche. Idem per Burano, anche quest'isola in ginocchio, dove i volontari hanno corso tutta la notte per assistere anziani e le persone in difficoltà, mentre anche il Lido non è stato risparmiato dalla furia di vento e alta marea: crollato il solaio di un condominio, due incendi, Malamocco devastata con decine e decine di case allagate....