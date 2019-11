CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ISOLEA Pellestrina ci si prepara ad un'altra lunga notte con l'incubo di ritrovarsi, al risveglio, con l'alta marea in casa. Le previsioni di una marea questa mattina di 140 centimetri, se confermate, dovrebbero però tenere l'isola al riparo.«Ci sono due variabili che ci tengono col fiato sospeso - racconta Mario, un residente - speriamo che non ci sia un forte vento di scirocco altrimenti la marea sale ancora di più. E soprattutto la condizione essenziale è che funzionino le pompe, che non ci sia nessun guasto tecnico, come invece si...