LE INIZIATIVE

VENEZIA L'apertura dei musei, seppur a spizzichi e bocconi, piace al vicesindaco veneziano Andrea Tomaello. Così, durante il Carnevale, Palazzo Ducale e il museo Correr (11, 12, 15 e 16 febbraio) torneranno ad offrire le proprie bellezze al pubblico. Per il vicesindaco, questo può essere un buon viatico anche per le imprese del settore: «Si tratta di un buon segnale per la resistenza e per la ripartenza della città, soprattutto in un periodo particolare come questo. L'obiettivo è valorizzare il territorio e anche la sua cultura cittadina». In questa chiave, l'esponente del Carroccio esprime però una polemica nei confronti di chi ha criticato la chiusura: «Sono subito piovute accuse e critiche senza capire la situazione e senza proporre alternative sostenibili. C'è stato tanto rumore per nulla e così si è data un'immagine negativa della città all'estero». Per questo, Tomaello chiede a tutti coloro che criticano, di andare al museo: «Invito tutti i veneziani e i seimila che hanno sottoscritto la petizione per riaprire i musei a farsi vivi. Se da un lato c'era un sindaco che diceva di chiudere, dall'altra parte si sentiva solo chi affermava di voler riaprire, ma mancava la proposta di mezzo, se non fino a quando abbiamo avanzato la nostra idea». Non manca una battuta: «Magari, visto che i residenti non pagano, che sostengano e promuovano il settore».

Nei giorni scorsi in città serpeggiava il desiderio di tornare a godere dei musei cittadini. Soprattutto perché in questi momenti sarà più semplice evitare code e assembramenti. Anche lo scrittore Alberto Toso Fei, dalla sua pagina Facebook, ha indetto una sfida a sostegno della cultura: «Tra l'11 e il 16 febbraio è obbligatorio un selfie dal Ducale e dal Correr. Chi si astiene poi non si lamenti se stanno chiusi». Toso Fei ha previsto anche un montepremi, cioè libri e cartoline con dedica, e il regolamento per partecipare alla sfida, tutto leggibile su Facebook all'evento dell'11 febbraio Io vado al museo. Dopo di lui, anche Cesare Peris ha scelto di prendere ferie: «Mi offro per visite accompagnate in cui m'inventerò cicerone e vi condurrò attraverso le stanze del potere Il 12 stazionerò alle 11, alle 14 e poi alle 16 davanti alla porta del Megio». Infine, il vicesindaco confessa che da 4 anni non frequenta il Ducale: «Però adesso mi sono ripromesso di andare con alcuni amici. Inoltre ieri mattina (giovedì, ndr) due guide mi hanno detto che erano felici perché con la riapertura una famiglia veronese si è fatta viva e ha richiesto i loro servizi. È un bel segnale per la città, di cui ringrazio il sindaco. Dato il momento difficile, facciamola ripartire dalle sue bellezze».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA