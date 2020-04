LE INIZIATIVE DEI PAESI

BELLUNO Sono molte le iniziative dei Comuni a sostegno dei propri cittadini in questo periodo di emergenza. Ecco alcuni esempi.

VALLE DI CADORE

Molti cittadini hanno chiesto alla sindaca di Valle come userà i contributi stanziati per i comuni a supporto delle famiglie in difficoltà. Marianna Hofer: «Dal fondo per gli acquisti di alimentari noi avremo sui 10.500 euro, meglio di niente, ma non si possono fare i conti in base ai redditi delle famiglie. In questo momento tanti sono a casa impossibilitati a lavorare e quindi senza reddito. Diano invece i soldi in base al numero degli abitanti. Noi sindaci, ben conoscendo il territorio, saremo in grado di stabilire a chi dare queste risorse e a chi no». C'è poi la partita del fondo di solidarietà e la delusione è tanta quanto la rabbia: «I soldi che ci vengono trasferiti sono nostri. Il comune di Valle alimenta il fondo di solidarietà con più di 200 mila euro che si tiene lo Stato e adesso ce ne restituiscono 22 mila. Ma su questi noi abbiamo già fatto il bilancio di revisione, sono fondi che vanno a copertura di spese, non sono risorse in più, sono soldi che ci avrebbero solo trasferito fra qualche mese ma sono nostri. Noi ce la mettiamo tutta, non vogliamo far polemica e lavoriamo ma è difficile spiegare alla gente che ha aspettative che i soldi non ci sono». (gb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA