LE INFRASTRUTTURE BELLUNO (D.T.) Tutte le strade portano a Milano-Cortina. Già,

LE INFRASTRUTTUREBELLUNO (D.T.) Tutte le strade portano a Milano-Cortina. Già, ma quali strade? Per il capoluogo lombardo c'è solo l'imbarazzo della scelta e anche le località olimpiche del Trentino-Alto Adige sono ben servite. Cortina, invece, no. Il treno si ferma a Calalzo. L'aeroporto più vicino è distante quasi 200 chilometri. E la vecchia Alemagna mostra senza pudore tutti i segni del tempo e di una mobilità che non esiste più da decenni. Saprà reggere il confronto nel 2026?IL DOSSIER La risposta sta nel dossier presentato al...