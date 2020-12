LE INDICAZIONI

BELLUNO Nella diocesi di Belluno-Feltre la messa della vigilia di Natale sarà celebrata non oltre le ore 20. Già nelle scorse settimane il vescovo monsignor Renato Marangoni aveva annunciato che avrebbe emanato delle disposizioni valide per tutto il territorio diocesano. E ieri, dopo aver spedito la lettera alle singole parrocchie, l'annuncio è stato reso pubblico. Sarà una messa particolare, trasmessa via streaming, per gli ospiti delle strutture residenziali per anziani. Tra le prime indicazioni, il Vescovo considera le celebrazioni nella vigilia e nel giorno di Natale. Dunque l'ultimo orario per la Messa della notte, quella che comunemente e impropriamente è detta di mezzanotte, quest'anno è alle ore 20 per evitare ai partecipanti di incorrere in sanzioni per la violazione del coprifuoco.

Nel documento il vescovo considera anche l'eventualità di aggiungere una celebrazione durante il giorno, a motivo delle dimensioni piccole della chiesa o per frequentazione dei turisti. Oltre alle note raccomandazioni per la celebrazione in sicurezza delle confessioni, «considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con l'elevata diffusione del contagio, per tutelare sia i penitenti sia i ministri della riconciliazione», il Vescovo concede che si possa celebrare «il rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e assoluzione generale», specificandone le modalità e le condizioni: anzitutto la straordinarietà del caso e la sua applicabilità al periodo che va dal 17 dicembre al 6 gennaio.

Un pensiero va anche agli anziani e alle persone ammalate. «Si suggerisce di prevedere la comunione per gli ammalati attraverso un familiare o una persona che già li frequenta». Nel messaggio del vescovo non manca una riflessioni su chi lavora negli ospedali e nelle Case di Riposo: «Ogni giorno in questi ambienti si vive di solitudine, di senso di abbandono, di timore di non farcela. Il Vescovo annuncia l'intenzione di celebrare una messa di Natale collegandosi via streaming con le case di soggiorno per anziani». Grande apprezzamento è riservato poi a tutto il personale dedito alla cura medica, infermieristica, preventiva, di servizio e di amministrazione ed agli operatori, cui esprime grande riconoscenza, chiede di svolgere un vero ministero di vicinanza, anche a nome delle famiglie e delle comunità che non possono accedere alle strutture: «Suggeriamo anche di benedire tracciando il segno della Croce che per tutti noi è segno di Dio che ama».

Dopo aver ribadito i noti protocolli sanitari da adottare per una celebrazione in sicurezza, stigmatizzando «superficialità e inadempienze nell'uso della mascherina e nell'igienizzazione», monsignor Marangoni annuncia un momento penitenziale diocesano, che sarà diffuso in televisione dalla Cattedrale tramite i mezzi di comunicazione, nel tardo pomeriggio del 23 dicembre. Il vescovo ricorda poi ai sacerdoti diocesani la meditazione online di giovedì 17 dicembre, guidata da don Ezio Falavegna, parroco e vicario foraneo a Verona e docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto.

Da ultimo un pensiero di solidarietà alle valli colpite dal maltempo in queste ultime giornate: «A tutta la popolazione più colpita va il nostro pensiero e il nostro affetto di vicinanza e di incoraggiamento». Infine la preoccupazione per la pandemia che sta colpendo la provincia in maniera significativa: «Giungiamo con la nostra preghiera a portare sollievo spirituale alle famiglie con componenti ammalati o semplicemente contagiati, alle persone sole e anziane, alle case di soggiorno per anziani, ai nostri ospedali e ai tanti medici, infermieri, operatori per la prevenzione».

Giovanni Santin

