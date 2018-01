LE INDAGINI VENEZIA Cinque minuti. Un lasso di tempo breve in cui può succedere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIVENEZIA Cinque minuti. Un lasso di tempo breve in cui può succedere di tutto. Anche mettere a segno quello che ha tutte le caratteristiche per essere definito il furto del secolo. Dalla location, Palazzo Ducale nel cuore di Venezia, alla refurtiva, il gioielli dei Maharaja e dei Moghul, alla beffa dei sistemi di sicurezza. Cinque minuti. Come attestato dalle registrazioni video dell'impianto di sorveglianza interna della dimora che fu dei Dogi: i ladri che hanno rubato gli orecchini e la spilla in platino con perle e diamanti di...