VENEZIA C'è una pista che il Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei vigili del fuoco, lo Spisal e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia stanno privilegiando nella ricostruzione dell'incendio di venerdì mattina all'interno dello stabilimento della 3V Sigma di Marghera, ed è quello dell'infortunio sul lavoro. Cosa l'abbia causato quell'incidente che ha distrutto la parte produttiva dell'impianto, è il punto su cui gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore di Venezia, Paola Tonini, si stanno concentrando: una distrazione? Una dimenticanza in fatto di sicurezza? Interrogativi che potranno trovare risposta nelle prossime settimane, ora che l'incendio è stato spento e la zona potrà essere sequestrata per cristallizzare la situazione. Un'inchiesta che punterà anche sulla verifica dell'impianto antincendio presente all'interno dei dodicimila metri quadri di impianto produttivo, andati in gran parte distrutti, e su eventuali aspetti di inquinamento dell'aria e della laguna.

Venerdì mattina, poco dopo le 10, i due dipendenti della Generalmontaggi di Terni, ditta che si occupa di saldature e gestisce in appalto la manutenzione dell'impianto della 3V Sigma, stavano lavorando su una conduttura di un serbatoio di meta-toluidina da mille metri cubi, in una zona che più volte era finita nel mirino dei sindacati per la scarsa sicurezza del luogo. All'improvviso una vampata ha investito i due saldatori, un romeno e un indiano residenti a Terni e ora ricoverati nei centri Grandi Ustioni degli ospedali di Padova e Verona con ustioni sul 30 e 50% del corpo, entrambi non in pericolo di vita. Due, a questo punto, i rami dell'inchiesta aperta dalla magistratura e al momento senza nessun indagato né un reato.

Il primo aspetto è capire cos'abbia causato un così veloce propagarsi delle fiamme e se in qualche modo c'entrino le varie segnalazioni su una sicurezza carente fatte arrivare dai sindacati fino alla Prefettura di Venezia. Resta poi da capire quale sia stato il ruolo dell'impianto antincendio: se abbia funzionato alla perfezione durante l'emergenza o se invece ci siano stati intoppi. Ad aiutare nella ricostruzione, anche un drone usato dai carabinieri per osservare la situazione dall'alto.

Ieri intanto, dopo quasi due giorni di lavoro, l'incendio è stato spento. Nei prossimi giorni continueranno le operazioni di messa in sicurezza dell'area, con l'impiego del personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per lo svuotamento dei serbatoi rimasti coinvolti nell'incendio. È uno dei punti su cui si concentra ora il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati ad abbassare la temperatura interna alla zona nella quale si è sviluppato e propagato il rogo.

Intanto, dopo un giorno, quello di venerdì, passato con le bocche cucite, la 3V Sigma ha messo nero su bianco la propria posizione in una nota, confermando indirettamente l'ipotesi di un incidente durante la fase di saldatura di una condotta di un serbatoio. Ma è sulla mancanza di sicurezza che la ditta proprietaria dello stabilimento, dopo aver «espresso solidarietà» ai due operai della ditta in appalto, si concentra. «Le procedure di sicurezza dell'azienda, sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, sia sotto il profilo della prevenzione infortuni sul lavoro, sono assolutamente idonee - recita la nota - Tutti i controlli e le ispezioni hanno anche di recente dato esito positivo. L'azienda si dichiara a totale disposizione delle autorità e pienamente collaborativa per la messa in sicurezza dell'area, considerata strategica».

