CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIUDINE «Polizia, aprite». Erano circa le 12 di sabato mattina quando la Polizia si è presentata alla porta dell'abitazione in cui avevano capito che si erano rifugiati i presunti autori della rapina messa a segno nella gioielleria Italico Ronzoni di via Mercatovecchio.Erano passate poco più di due ore dal momento in cui gli spari, esplosi dai banditi in fuga, avevano seminato il panico in pieno centro a Udine. «Non sparate, non sparate», è arrivata la risposta dall'interno dell'abitazione, una piccola casetta a due piani a...