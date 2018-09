CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIPORDENONE Una vita rispettabile, tanti amici a Sacile, una famiglia che amava. Chi poteva far del male ad Alessandro Coltro? Gli investigatori stanno ricostruendo la sua vita attraverso le testimonianze dei parenti, degli amici più intimi e dei colleghi di lavoro. La sua abitazione, un appartamento all'ultimo piano di una elegante palazzina in via Liruti 7 a Nave di Fontanafredda, è stata perquisita in due tempi. È stata la madre di Alessandro, Liviana Mores, a portare le chiavi ai carabinieri affinchè cercassero qualche indizio...