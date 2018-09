CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIMOGLIANO «L'operaio è morto per cause chimiche. È troppo presto per stabilire se si tratti di intossicazione o asfissia. Di certo che c'è il 53enne stava effettuando un intervento di derattizzazione in una fossa più bassa del pavimento, sotto il piano campagna, e non indossava alcuna maschera protettiva». A fissare un punto sull'incidente mortale costato la vita nella tarda mattinata di ieri a Michele Ferrazzo è Lucio Ros, ispettore dello Spisal di Treviso. «Non possiamo dire altro, ci sono delle indagini in corso» aggiunge...