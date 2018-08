CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIGENOVA Intercettare ex post - attraverso il sequestro di hard disk e mail e ogni materiale informatico - i dirigenti di Società Autostrade in Liguria. È una mossa forte quella scelta dalla procura di Genova per il primo passaggio formale dell'indagine sul viadotto Morandi, iscritta per disastro e omicidio plurimo colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Il pool investigativo composto da Guardia di finanza, Squadra mobile e Vigili del fuoco sta eseguendo da ieri pomeriggio un decreto di sequestro che porterà negli uffici...