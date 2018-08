CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIGENOVA Ha ucciso 43 persone e, a una settimana dalla tragedia, i detriti non sono stati ancora completamente rimossi. Eppure, per il crollo del pilone centrale del viadotto Morandi ci sono voluti solo quattro secondi, non uno di più. A dirlo è il video acquisito dalla Guardia di finanza di Genova che la procura e i periti considerano determinante rispetto a tutti quelli visti finora, ma c'è anche un'altra novità nell'inchiesta genovese per disastro e omicidio colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Nella relazione del...