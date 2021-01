LE INDAGINI

CONCORDIA SAGITTARIA Moses Osagie ha ammesso nella notte il femminicidio della moglie Victoria. Il 42enne nigeriano che con la famiglia viveva a Concordia Sagittaria è stato ascoltato fino all'alba dai carabinieri della Compagnia di Portogruaro alla presenza del sostituto procuratore di Pordenone Carmelo Barbaro e dell'avvocato di fiducia Sergio Gerin. «L'uomo ha confessato davanti al pubblico ministero che è prontamente intervenuto sul luogo del delitto - ha ribadito ieri il Procuratore capo di Pordenone, Raffaele Tito, ieri mattina nella caserma dell'Arma a Portogruaro - Pur con alcune lacune e imprecisioni ha fatto delle ammissioni. Ora è in stato di arresto e verrà chiesta la convalida. L'alacre attività di indagine espletata in nottata dai carabinieri e dal pm si è conclusa solo alle 5 del mattino».

IN CARCERE

Moses Osagie, nigeriano di 42 anni, è ora in carcere a Pordenone con l'accusa di omicidio della moglie Victoria Osagie, connazionale di 36 anni. Gli investigatori devono ancora completare la ricostruzione dell'uxoricidio, ma secondo gli elementi raccolti tutto sarebbe scaturito da una lite tra la coppia, purtroppo non nuova a casi di violenza, per la gelosia di Moses. Il protocollo previsto dal Codice rosso era scattato a febbraio dello scorso anno quando la donna era arrivata nel Pronto soccorso di Portogruaro con alcune ferite al viso. Il personale sanitario dell'Ulss 4 aveva infatti capito che tra le mura domestiche, al civico 18 di via Silvio Pellico, qualcosa non andava. Ed era quindi scattato il sistema di protezione previsto in questi casi. Il Comune di Concordia Sagittaria era infatti intervenuto con i Servizi sociali, mentre i carabinieri avevano trasmesso l'informativa alla Procura di Pordenone. Victoria Osage, ascoltata per quelle ferite medicate in ospedale, non aveva però presentato alcuna denuncia. Ciononostante la situazione era monitorata dalle istituzioni.

LA RICOSTRUZIONE

Moses, alterato probabilmente da alcolici e forse da psicofarmaci, l'altro ieri verso le 18 si è scagliato contro la moglie. Tutto è iniziato al primo piano della loro abitazione, in camera da letto. Una lite violenta con Victoria che ha cercato aiuto, urlando e pronunciando delle frasi in francese, lingua che usava solitamente per dialogare con il marito. Nel tentativo di sottrarsi alla furia dell'uomo, la 36enne è arrivata al pian terreno dove il marito, nella cucina, si sarebbe impossessato di un coltello con una lama lunga circa 25 centimetri. Una dozzina di fendenti, tutti assestati tra il volto e il torace, con estrema violenza e crudeltà. Poi si sarebbe procurato un punteruolo con cui avrebbe infierito ulteriormente sul corpo della moglie, ormai inerme a terra, mentre il figlio più grande, di 10 anni, gridava aiuto nella speranza che qualcuno potesse fermare il papà. Victoria era anche corsa all'esterno nel tentativo di fuggire ma il marito l'ha raggiunta e trascinata ancora in casa dove l'ha finita. Le prove nelle chiazze di sangue trovate all'esterno, nel parcheggio dei vicini e nelle mura di recinzione.

IL SEQUESTRO

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo investigativo provinciale. Non ci sono testimoni tra i residenti nelle diverse abitazioni che circondano casa Osagie, Moses, arrestato dai carabinieri della Radiomobile, trasferito in caserma non ha saputo spiegare le varie fasi della mattanza. Nell'abitazione, sottoposta a sequestro, sono stati trovati degli psicofarmaci, il coltello sporco di sangue, un punteruolo e altre possibili arnesi che potrebbero essere stati usate per il delitto. Il cadavere di Victoria è stato invece trasferito nell'obitorio di Portogruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni il medico legale Antonello Cirnelli, chiamato a far parte della squadra investigativa, dovrà accertare le modalità dell'omicidio attraverso l'esame autoptico.

