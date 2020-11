LE INDAGINI

CAVALLINO-TREPORTI Hanno sostenuto di aver reagito a una «provocazione», ovvero quella di indossare la mascherina. Questa la difesa degli aggressori di G. C., il quarantenne di Preganziol, picchiato sulla spiaggia di Punta Sabbioni. Sono stati tutti identificati i quattro uomini che domenica scorsa hanno aggredito, anche con dei pugni in pieno volto il subacqueo residente nella provincia di Treviso, che poco prima li aveva invitati a indossare la mascherina. Dopo essere stato spintonato e pestato, l'uomo ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul lungomare Dante Alighieri sono così arrivati gli agenti della Polizia locale, giusto in tempo per fermare i quattro aggressori.

LA RICOSTRUZIONE

Massimo il riserbo degli agenti che stanno concludendo gli accertamenti. A quanto pare i quattro, residenti fuori Comune, alcuni in Friuli Venezia Giulia, sarebbero arrivati a Punta Sabbioni in camper. Forse per pescare sulla riva della bocca di porto. Una volta indentificati dagli agenti, si sarebbero giustificati spiegando di aver reagito perché provocati dal sub. Ma secondo la denuncia formalizzata ai carabinieri di Mogliano Veneto, tutto sarebbe successo quando il 40enne di Preganziol ha incrociato i quattro: vendendoli senza mascherina ha chiesto di indossarla. Come risposta, lo stesso sub avrebbe ricevuto una serie di offese. Allontanatosi per compiere l'immersione, una volta uscito dal mare l'uomo ha incrociato nuovamente lo stesso gruppo di persone, alle quali ha rivolto ancora l'invito a indossare correttamente la mascherina. In questo caso il gruppo sarebbe passato dalle offese alle mani, fino a quando il 40enne è stato colpito alla gola da un pugno che l'ha fatto cadere a terra.

I TESTIMONI

Una versione che agli agenti della Polizia locale è stata ribadita anche da due testimoni, compresa una persona del posto intervenuta per soccorrere il subacqueo e che ha parlato di «violenza immotivata, senza alcun senso». Anche quando il 40enne si è avvicinato per una terza volta al gruppo, questa volta per immortalarli con il proprio telefonino in modo da consentire una loro identificazione da parte delle forze dell'ordine. Anche in questo caso la reazione è stata brutale: un pugno all'altezza della mandibola sinistra. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha accompagnato l'aggredito al Punto di primo intervento di Ca' Savio. «L'invito a usare la mascherina dice G. C. non può essere considerato come una provocazione. Quando ho incrociato quelle persone senza mascherina, potevo girarmi dall'altra parte. Ho scelto di non essere indifferente e di chiedere di indossarla come forma di rispetto. Come risposta ho ricevuto insulti e due pugni».

Giuseppe Babbo

