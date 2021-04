Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INCHIESTEBELLUNO Dopo l'archiviazione per il primo esposto su un morto per Covid in rsa, si apprende che anche la denuncia di un figlio di una donna di 93 anni deceduta dopo il contagio in casa di riposo a Trichiana non avrebbe avuto seguito. La linea della Procura sui decessi nella prima ondata di virus è chiara: era una situazione imprevedibile ed eccezionale si procede solo per colpe gravissime. Lo ha scritto nella richiesta di...