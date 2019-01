CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le imprese veneziane chiedono di poter esprimere tutta la loro forza, ma hanno bisogno di essere messe nelle condizioni di correre. Per questo la ricetta è una: Zona economica speciale con potenziamento della Zona franca. Entro fine 2019, ha ribadito Marinese, «chiederemo al Governo di istituire la Zes, e poi ci ritroveremo per verificare quanto di concreto è stato fatto». E questo concreto significa far crescere l'economia con agevolazioni, semplificazioni burocratiche, incentivazione degli investimenti, crediti d'imposta, esenzioni e...