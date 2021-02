LE IMPRESE

VENEZIA Il Covid non frena gli imprenditori stranieri. Anzi, nonostante la crisi pandemica, nel 2020, i titolari di attività nati all'estero sono perfino aumentati. Perché? Difficile dare una risposta univoca, ma per quanto riguarda gli extracomunitari il motivo suggerito dall'Associazione Artigiani e Piccole imprese riconduce alla necessità di avere un lavoro per ottenere il permesso di soggiorno e dunque all'apertura di una partita Iva.

Ora, secondo i dati Infocamere, elaborati da Cgia, in provincia di Venezia gli imprenditori immigrati risultano 11.649 (+2,3% sul 2019 e +41,7% dal 2011), pari al 10,9% di tutti gli imprenditori dell'area, incidenza lievemente superiore rispetto a quelle regionale (9,5% pari a 63.793 unità) e nazionale (9,8% pari a 739.568). Degli imprenditori stranieri del Veneziano, quasi la metà si concentra nel Comune di Venezia, che ne ospita 5.210 (+2,8% sul 2019 e +60% dal 2011), il 14,8% del totale, superiore alle medie del Veneto (9,5%) e dell'Italia (9,8%). In termini settoriali, l'incidenza maggiore rispetto a tutti gli imprenditori provinciali è rappresentata dalla ristorazione, con 2.459 persone pari al 18,9% (ma solo +0,7% dal 2019), seguita dall'edilizia (16,3%, 2.330 unità e +4,6% dal 2019) e dal commercio (13,9%), che risulta il più significativo tra i titolari immigrati con il 28%, pari a 3.267 lavoratori; staccati la manifattura (8,9%), i servizi (6,8% e 2.404 persone), incrementati però dal 2011 del 66%, e l'agricoltura (2,5%), aumentata nell'ultimo decennio del 67,8%. Poi, se nella ristorazione è dominante la presenza della comunità cinese, nel settore delle costruzioni prevalgono gli albanesi, i romeni e i cittadini provenienti dai Paesi dell'ex Jugoslavia.

Nel commercio, invece, comandano i bengalesi, mentre gli ambulanti sono in particolar modo marocchini. Per quanto concerne lo Stato di nascita il più rappresentato è la Cina con 1.930 imprenditori (16,6% del totale degli stranieri, ma in calo dell'1% sul 2019), poi Bangladesh con 1.292 (11,1% e +143% in dieci anni), Romania con 946 (8%), Albania con 871 (7,5%), Marocco con 622 (5,3%), Moldavia con 553 (4,7% e +12% sul 2019) e Svizzera con 527 (4,5%). «Malgrado le numerose difficoltà che gli artigiani, i piccoli commercianti e i lavoratori autonomi hanno patito a causa del Covid - commenta il presidente della Cgia Roberto Bottan - nell'ultimo anno i cittadini stranieri hanno continuato a fare impresa. Un paradosso - sostiene - che potrebbe essere riconducibile, almeno in parte, al fatto che per rinnovare il permesso di soggiorno un extracomunitario intenzionato a rimanere in Italia deve avere un lavoro. Dunque - chiarisce - considerando la crisi e il conseguente aumento del numero dei disoccupati, l'unica possibilità per trovare un'occupazione potrebbe essere stata quella di aprire una partita Iva».

Luca Bagnoli

