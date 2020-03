I VERTICI

MESTRE Domani si terrà un doppio corona vertice: a Mestre il sindaco Luigi Brugnaro incontrerà le categorie economiche e sociali del territorio comunale, e a Venezia l'assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia, Roberto Marcato, ha riunito il tavolo di concertazione delle categorie economiche del Veneto, allargando l'invito ai principali enti fieristici.

Il primo appuntamento è alle 9.30, nell'Auditorium al piano terra della sede della Città Metropolitana di Venezia in via Forte Marghera 191. In quell'occasione, è annunciato, il sindaco darà comunicazioni in merito all'impatto dell'emergenza Covid-19 (il nome del nuovo virus). Il secondo incontro si terrà alle 11 nella sala polifunzionale al secondo piano del palazzo della Regione (ex Grandi Stazioni) a fianco della stazione ferroviaria di Santa Lucia. In entrambi i casi si farà il punto dell'emergenza in attesa che il Governo vari il promesso pacchetto di aiuti, oltre ai 200 milioni di euro già autorizzati dal Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione in deroga di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, fondi che, però, le regioni hanno già in cassa.

MASSIMA ATTENZIONE

La situazione economica, come quella sanitaria, richiede totale attenzione da parte delle istituzioni, gli analisti temono il verificarsi di una recessione mondiale pari o peggiore di quella scatenata nel 2009 che indebolirebbe soprattutto le nazioni più in difficoltà, e tra queste purtroppo c'è anche l'Italia, dove molti imprenditori si sono indebitati per fare investimenti contando sui bassi tassi di interesse per avere il denaro e sulla crescita, ma ora molte fabbriche sono ferme e altre hanno ridotto la produzione. In Lombardia, nella zona di Lodi, ma anche nel Veneto molte aziende che producono componenti di macchinari o per l'edilizia o, ancora, per altri settori, sono ferme: così, ad esempio, i pezzi delle automobili di quasi tutte le marche non arrivano più e si rischia quindi che si blocchi anche la produzione di auto. Ma è solo uno dei tanti settori in difficoltà, perché pure l'abbigliamento, se non arrivano le stoffe, non può confezionare vestiti. Idem per le scarpe e qualsiasi altro pezzo del vestiario. Il fatto è che le parti di ogni prodotto vengono costruite in giro per il mondo, Cina, Italia, piccoli paesi asiatici... e il meccanismo si sta inceppando, come si poteva prevedere già un mese fa quando i porti hanno cominciato a veder rallentare i traffici e, al solito, proprio i porti suonano la prima campanella di allarme.

Non a caso il presidente della Confartigianato Metropolitana Città di Venezia, Salvatore Mazzocca, ha lanciato l'ennesimo appello a cittadini e istituzioni perché si cominci a praticare «ottimismo senza superficialità: se si seguono le prescrizioni e i consigli sanitari diffusi dagli organi competenti, i piccoli gesti quotidiani come quello del bere un caffè al bar, andare in un salone di bellezza o dal calzolaio per farci aggiustare le scarpe non sono considerati da nessuno comportamenti a rischio, anzi, significano un riappropriarci della nostra vita».

RICONQUISTARE LA NORMALITÀ

Per Mazzocca è fondamentale provare a «riconquistare una normalizzazione della nostra vita, consentendo così al tessuto economico di riavviare tutte le attività ora frenate se non addirittura bloccate. Bisogna mettere in condizione di far lavorare le imprese e i lavoratori, perché le nostre famiglie e il nostro benessere dipendono dal lavoro, nostro e degli altri». In secondo luogo «cercare di riconquistare una dignitosa normalità può solo aiutarci a vivere meglio» anche allo scopo di «non diffondere una immagine e una percezione sbagliata del nostro territorio e di quanto stiamo facendo in questi giorni complicati».

Elisio Trevisan

