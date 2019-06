Le imprese bussano al Parlamento per una zona economica speciale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTABELLUNO Fisco leggero e agevolazioni amministrative. Il corroborante per l'economia bellunese ha due soli ingredienti. E un nome da farmaco sperimentale: Zes. Vale a dire, Zona Economica Speciale. Potrebbe essere un modo per trattenere le imprese sul territorio dolomitico. E anche per attrarre altro lavoro. Il circolo virtuoso va solo innescato, perché poi dove c'è lavoro ci sono i servizi. E dove ci sono i servizi, c'è anche quel benessere che frena lo spopolamento.L'IDEALa ricetta non è matematica pura, ma potrebbe funzionare....