Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE IMMUNIZZAZIONIBELLUNO Al via ieri le terze dosi nelle case di riposo. Sono ancora una volta loro, gli anziani, a mettersi in prima linea e a dare l'esempio. Basti pensare che gli over 80 vaccinati sfiorano il 100%. Così, a distanza di 9 mesi dall'inizio della campagna vaccinale, è già tempo di un terzo giro di vaccino anti-covid. Dopo gli immunodepressi, i diabetici e coloro che hanno subito un trapianto, ora tocca agli anziani delle...