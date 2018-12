Le Iene: mai tanti attacchi, ci fermiamo E mancano ancora i documenti a difesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Per il momento ci fermiamo qui». Filippo Roma, l'inviato e conduttore delle Iene, dice all'orizzonte non ci saranno altre puntate sulla famiglia Di Maio. I motivi sono principalmente due: la trasmissione volge al termine, mancano solo un paio di puntate prima della lunga pausa. E comunque, racconta ancora, «con il video del padre di Luigi Di Maio la nostra inchiesta può dirsi se non conclusa o quasi». Roma mette in fila le cose: i lavoratori in nero, i manufatti abusivi, l'ipoteca sui terreni, le versioni discordanti. A...