LA DIFESA

BELLUNO «Mio papà aveva l'obbligo di tenere mia zia e sua madre in quella casa, ma questo ha comportato costi esorbitanti per pagare tre badanti che le accudivano». Lo spiega la figlia dell'imprenditore finito nei guai per peculato, che sotolinea come il genitore non abbia certo agito in malafede. Lei ora è uscita dall'inchiesta: è stata rivoltata come un calzino, ma con una media di 200 euro nel conto non poteva certo suscitare i dubbi che si fosse intascata qualcosa. Aveva semplicemente ritirato una carta per il padre in Tribunale, dove lei lavora ogni giorno.

LA STORIA

La vicenda è quella di una famiglia che si è sempre aiutata e ha cercato di fare solo il bene l'uno per l'altro. L'uomo infatti avrebbe fatto di tutto per rispettare le volontà del padre: «Lascia vivere tua sorella nella villa e assistila in ogni modo». Lo aveva lasciato scritto sul testamento, lasciando questa responsabilità al proprio figlio. L'uomo ha fatto del suo meglio: ma l'assistenza continua alla sorella, che è praticamente in uno stato vegetativo e all'anziana madre ha comportato il pagamento per anni di tre assistenti famigliari che lavoravano giorno e notte in quella casa. Alla fine non ce l'ha più fatta e dopo la morte della madre, avvenuta nel 2013, ha deciso di mettere la sorella in una struttura in cui poteva avere tutta l'assistenza che necessitava e di vendere quella casa. Ancora una volta pensava di agire per il meglio, ma in tutta questa vicenda non ha mai presentato i rendiconti che come tutore aveva l'obbligo di produrre in Tribunale ogni anno. «Non era in malafede - sottolinea la figlia avvocato - e ha cercato di fare il meglio per mia zia, che non è mai stata tenuta in stato di indigenza, come ha ipotizzato la Procura». Ancora da decidere chi assisterà l'imprenditore nel procedimento penale: il difensore di fiducia non è ancora stato nominato. Ovviamente non potrà essere la figlia, che all'inizio era coindagata.

L'ISPEZIONE

Il Tribunale procede con ispezioni a campione sui tutori e amministratori di sostegno. Così è andata anche per l'imprenditore, che tra l'altro non aveva mai presentato i rendiconti e poteva dare nell'occhio. Ma oltre a lui ci sono stati altri casi finiti nel mirino della procura: altre inchieste aperte per peculato a carico di amministratori di sostegno. Sono finiti alle cronache il caso di chi aveva pagato la festa di laurea per il figlio con i soldi della persona che doveva amministrare. O chi ancora, nella zona di Quero Vas si era giocato alle slot machine i soldi dello zio che doveva custodire. O ancora chi ad Agordo si è speso i soldi dello zio, non pagando nemmeno le rette dell'ospizio dove l'aveva sistemato. Tutti casi che sono finiti di fronte al giudice. Nella maggioranza si scelgono riti alternativi come il patteggiamento: le prove infatti sono documentali e non c'è difesa che tenga.

