Le Frecce inaugurano Friuli Doc dal cielo

L'EVENTOUDINE Le Frecce al taglio del nastro di Friuli Doc. Quell'idea, l'assessore Maurizio Franz, la accarezzava da tempo, ma solo ieri, dopo il via libera arrivato in seguito ai primi contatti e alle necessarie autorizzazioni, ha potuto annunciare ufficialmente che la Pattuglia acrobatica nazionale «farà un sorvolo in occasione della cerimonia inaugurale» della kermesse, in programma alle 17.30 giovedì in piazza Libertà, con le autorità, la fanfara della Julia, una madrina del calibro della chef Antonia Klugmann e due stelle dello...