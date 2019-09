Le Frecce domani sorvolano Trieste L'occasione per le foto da cartolina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOUDINE Le Frecce erano state invitate anche quest'anno a salutare l'avvio di Friuli Doc, ma hanno dovuto declinare per impegni già presi. Se il pubblico udinese spera in un prossimo futuro, in regione la Pan non mancherà di dare spettacolo. Domani 16 settembre, verso le 14, il cielo di Trieste sarà solcato dalle Frecce Tricolori seguite da un velivolo da trasporto C-120J anch'esso in forza all'Aeronautica Militare italiana. Un'attività pianificata e condotta in aderenza alle procedure previste dalla normativa di sicurezza del volo,...