Le Frecce all'inaugurazione «Prova generale riuscita»

I PREPARATIVIUDINE Un regalo nel regalo. Ieri la città ha potuto avere un piccolo assaggio, un'emozione in sedicesimo per così dire, di quanto accadrà oggi, quando la pattuglia acrobatica nazionale, con la formazione al gran completo, sorvolerà piazza Libertà in occasione della cerimonia inaugurale di Friuli Doc. Ieri, infatti, tanti udinesi si sono ritrovati verso le 15.30 con il naso all'insù, sorpresi dal passaggio di un aereo della Pan sopra la città. I commenti, anche su Facebook e sugli altri social (nella foto piccola a sinistra...