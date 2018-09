Le frasi choc: «Drogati e avrai successo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRAMAGGIORE «Prendi la droga che ti fa bene».Più o meno questo il ritornello con il quale i due pusher adolescenti avvicinavano i clienti coetanei e li convincevano a comprare l'hashish. Vuoi essere più disinibito con le ragazze? Vuoi apparire più simpatico? Vuoi risultare più sicuro? Così descrivevano gli effetti del fumo. In alcuni sporadici episodi pare addirittura che a qualche cliente abbiano proposto anche cocaina in particolare per migliorare le porformance sportive, ma poi la cessione non si sarebbe perfezionata. Un dato...