LE FESTE

TREVISO D'accordo soffrire. Va bene il distanziamento. Ma, almeno tra le pareti di casa, la tavola deve risarcire un anno decisamente no. Niente orchestrina e cotillons. Ma i trevigiani non rinunceranno alla buona tavola. Sarà un cenone all'insegna dei piccoli sfizi e delle specialità della tradizione. Rigorosamente da asporto, soprattutto nei centri maggiori. Un'indagine Fipe calcola infatti che, rispetto al 10% del 2019, il delivery (cioè la cena recapitata direttamente alla porta di casa) e l'asporto hanno avuto un'impennata nella Marca trevigiana, arrivando al 50% circa.

I DATI

«Numeri interessanti, che testimoniano il desiderio dei nostri concittadini di regalarsi una cena sfiziosa e di non mettere mano ai fornelli conferma Dania Sartorato, presidente Fipe Marca Trevigiana. Il dato che si profila è di un complessivo 40% delle famiglie della Marca che sceglierà l'asporto. Il 30% abita nelle zone rurali e meno servite, mentre nei grandi centri dove è maggiore la vicinanza a ristoranti e catene di distribuzione, si sale facilmente al 50%». La cifra media? Circa 20 euro pro capite. Mentre l'ordine in genere è per quattro persone e con breve tempo di prenotazione. «Stanno decidendo tutti all'ultimo conferma Sartorato, per questo motivo i negozi non praticano sconti particolari ma preferiscono accludere un omaggio al menù completo, ad esempio la bottiglia per il brindisi». A tenere è soprattutto la fascia media. «I ristoranti hanno una clientela affezionata che tende a prenotare il cibo da asporto non potendo essere presente fisicamente. Sulla fascia bassa invece si tende a guardare la convenienza». E tuttavia il Natale 2020 non ha segnato il boom di consegne a domicilio e asporto visto a Pasqua. «Complice anche la novità, Pasqua 2020 ha segnato un autentico record. Sul Natale siamo scesi circa del 15%» conclude Sartorato.

LE SCELTE

Ma quali sono i menù proposti ai Trevigiani? Tengono sempre banco i grandi classici: salmone, baccalà, tartine con caviale. Ma prendono quota anche piatti originali come Rancio, il box (rigorosamente riscaldabile con il microonde) che contiene i bigoi in salsa preparati da Etto ricreando le razioni inviate ai soldati al fronte durante la Grande Guerra. Aragoste, capesante, gamberoni, insalata di mare e vol-au-vent o canapè ai gamberetti sono i grandi evergreen preparati da Danesin. «I trevigiani non rinunciano alla buona tavola, ma c'è senza dubbio maggiore attenzione al budget conferma Andrea Danesin, gli ordini arrivano, anche se i volumi sono calati anche per effetto dei Dpcm. Non più cene per 6/8 persone, ma per due o al massimo quattro. Sicuramente molto richiesto è il pesce, perché comunque gli odori in cucina non piacciono. Poi i grandi classici come i pasticci, i gamberi alla busara, i vari baccalà. Quest'anno flessione dei dolci». Grande richiesta anche per fondi di carciofo e radicchio, che sulla tavola sono accompagnati da magnum di prosecco. Gamberi in saor, crema di dentice, lasagne al radicchio e morlacco, ravioli coi gamberi di Mazara anche per Zucchello Emporium: le gastronomie fanno più budget rispetto ai ristoranti. Ma il mercato tiene: segno che in assenza di uscite e feste, la tavola rimane un rifugio per i trevigiani.

LE PREVISIONI

Il budget è fisso sui 20 euro a testa. «Ma non assistiamo più al saccheggio del lievito nei supermercati e ai pienoni in carrello conclude Dania Sartorato, le persone hanno capito che il virus non preclude l'approvvigionamento e non riempiono le dispense come se vi fosse le terza guerra mondiale». Il segmento del food cerca di capitalizzare gli ultimi giorni di questo infausto 2020. «Poi gennaio si aprirà con una calma di incassi tipica dei primi due mesi dell'anno. Alla fine della quale si confida in una ripresa concreta sostanziale e si spera costante» conclude la Fipe.

Elena Filini

