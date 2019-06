LE FASI MESTRE Quando hanno capito che i comandi non rispondevano più, il

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FASIMESTRE Quando hanno capito che i comandi non rispondevano più, il comandante della nave e il pilota salito a bordo prima dell'entrata alla bocca di porto del Lido hanno dato catena per tentare di fermare la Msc Opera nella sua corsa verso la banchina di San Basilio. Hanno fatto filare in acqua 11 lunghezze di catena, ogni lunghezza sono 27 metri, quindi hanno posato sul fondo del canale della Giudecca ben 300 metri di catena alla quale era attaccata l'ancora che non è riuscita a fare presa dato che, come in tutta la laguna, sotto c'è...