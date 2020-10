PREVENZIONE

BELLUNO L'Usl ha prenotato un terzo in più dei vaccini rispetto allo scorso anno. A disposizione 60mila dosi. Federfarma è però preoccupata e chiede un protocollo. Le farmacie infatti sono a secco. «Il prima possibile dichiara il presidente di Federfarma Belluno, Roberto Grubissa - le persone hanno bisogno di risposte e di certezze». Da quest'anno, infatti, cambia la distribuzione delle dosi rivolte a chi non rientra nelle categorie protette, ma le farmacie non sanno come acquistare il prodotto. La stagione dell'influenza è iniziata ma le misure di prevenzione - secondo Federfarma - non sono ancora state affinate.

L'USL

Ieri mattina è stato lo stesso direttore generale dell'Usl Rasi Caldogno a comunicare le dosi acquistate dall'Usl e le modalità di somministrazione che prevedono la vaccinazione gratuita per chi ha più di 60 anni, una soglia abbassata di cinque anni proprio in considerazione della pandemia.

LE POSTE

«La nostra azienda - ha spiegato Rasi - ha già provveduto a mandare in maniera massiccia lettere d'invito gli interessati che dovrebbero quindi essere già informati anche se, purtroppo, ci è giunta la segnalazione di ritardi, anche importanti, nel recapito postale». Anche le Poste, quindi, non avrebbero contribuito a a semplificare le cose in una situazione oggettivamente complicata. In ogni caso l'Usl ha messo a disposizione un numero di telefono per permettere a tutti l'accesso alle informazioni: 0437.514333

NEL TERRITORIO

«Oggi - prosegue Federfarma - sembra che alle farmacie territoriali saranno destinati i quantitativi degli scorsi anni, con una prima fornitura di 30 mila vaccini solo in Veneto, ma di fatto le dosi non sono reperibili. Così, mentre tra la popolazione sale l'ansia e nelle farmacie si ricevono dalle 20 alle 30 chiamate giornaliere per richiesta di informazioni, la categoria non sa dare risposte né può raccogliere prenotazioni». «Ho 500 richieste potenziali - spiega Athos Boco, farmacista di Belluno - ma mi arriveranno, se tutto va bene, 20, 30 dosi. Non c'è mai stata così tanta richiesta, la gente evidentemente ha paura e vuole proteggersi. Ma noi non possiamo dare certezze in questo momento e questo non è giusto, l'accesso alla cura deve essere garantito a tutti». Va nello stesso modo alla farmacia Ricci di Feltre. «La volontà di un numero crescente di cittadini di sottoporsi alla profilassi antinfluenzale è chiara spiega il titolare, Federico Ricci - parliamo di 300 vaccini circa. Ma dai distributori e dai fornitori continuo a ricevere risposte negative, perché loro per primi non hanno il prodotto da poterci fornire».

L'AUSPICIO

«In passato a fine settembre le farmacie avevano già effettuato gli ordini e per i primi di ottobre si vedevano recapitare i quantitativi richiesti per soddisfare la popolazione. Quest'anno la speranza era quella di aumentare il quantitativo ordinato almeno del 40%, ma sarà già un successo confermare le dosi del passato. Ora come ora facciamo fatica a raccogliere prenotazioni perché non sappiamo quanto prodotto avremo a disposizione conclude Grubissa - in questo momento per chi ha meno di 60 anni il vaccino non c'è, questa è la verità ed è gravissimo tanto più considerando che ci troviamo nel mezzo di una pandemia».

AZ

