TREVISO «Non c'è la percezione di maggiore paura o di un timore che aumenta anche se abbiamo notato un aumento nella vendita di mascherine». Nelle farmacie trevigiane non è scattata la corsa alla mascherina ma qualcosa, in realtà, si sta muovendo se è vero che, ad esempio alla farmacia di Carità, hanno notato «un certo aumento nella vendita di dispositivi di sicurezza». La Marca sembra prepararsi insomma in maniera composta all'eventualità di una seconda ondata del Covid 19, annunciata dall'aumento dei contagi a livello locale e nazionale. «Non c'è crescita nella vendita di mascherine perché non c'è mai stato veramente un calo - dice Luca Zambon, direttore della farmacia Calmaggiore in città - In questa zona le persone si sono dimostrate molto sensibili e attente alla loro salute e a quella degli altri, soprattutto degli anziani. I nostri clienti hanno sempre portato la mascherina più come strumento per difendere se stessi e proteggere chi li stava vicino che come obbligo legato alle disposizioni di legge».

LE PREVISIONI

Ma le farmacie trevigiane, in vista dell'autunno, non stanno con le mani in mano: si annuncia una stagione calda e così partono le richieste per accumulare scorte. «Ci stiamo preparando - continua Zambon - con ordinativi decisamente maggiori per i mesi freddi. La previsione è infatti che la mascherina diventerà gradatamente sempre più obbligatoria negli spazi chiusi e dove ci sono rischi di assembramento. Quindi è necessario avere a disposizione delle quantità maggiori a quello che è il fabbisogno attuale in questo clima da post lockdown». «Non registriamo più paura nei nostri clienti - spiegano alla Farmacia di Carità - ma è evidente un aumento della richiesta di mascherina e degli altri dispositivi di sicurezza. È un segno che le gente si sta preparando a una possibile nuova ondata del coronavirus a partire dalla prossima stagione fredda. E allo stesso tempo sono stabili le vendite di gel igienizzante, che ha avuto un picco nei mesi scorsi da cui non ci siamo mai discostati in maniera significativa». Malgrado la grande attenzione dimostrata da tutti, c'è ancora qualcuno che prova a ciurlare nel manico. «A dire il vero - continuano - a volte assistiamo a delle scene irreali: qualcuno ha provato a entrare dentro alla farmacia senza mascherina, subito ripreso dal nostro personale che sul punto è decisamente intransigente. Fortunatamente si tratta di casi rari, però di fatti ancora succede».

De.Bar.

