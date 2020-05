LA POLEMICA

TREVISO «Il prezzo calmierato in questo modo rende sempre più difficile reperire le mascherine necessarie. Non perché le farmacie non vogliano metterle sul mercato, ma perché i margini per i produttori e per i distributori sono stati sostanzialmente cancellati». A lanciare l'allarme è Franco Gariboldi Muschietti, presidente di Farmacieunite, che ha scritto direttamente al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute, Roberto Speranza. Il governo ha fissato il prezzo a 50 centesimi a mascherina. Con l'aggiunta dell'Iva, fa 61 centesimi. La tempistica, però, ha creato due problemi. Il primo è che molte farmacie avevano già acquistato delle scorte di mascherine pagandole ben di più. «Chi ha trovato un buon prezzo le ha pagate 75 centesimi l'una. Altri sono arrivati a 1,10 euro specifica Muschietti dopo aver fissato il prezzo calmierato, non è ancora stato previsto alcun meccanismo per il rimborso delle farmacie che si erano già esposte».

I GROSSISTI

Le attività sono andate in ordine sparso. Alcune hanno continuato a vendere le mascherine in perdita, sperando che arrivi il rimborso promesso. Altre hanno usato le scorte, soprattutto quando non erano enormi, per il proprio personale, a uso interno. Altre ancora stanno attendendo chiarimenti. Nel frattempo, però, è sorto il secondo problema. I grossisti, che avevano un margine già piuttosto ridotto, stanno cercando di trovare la quadra per non doverci mettere del proprio. Le difficoltà aumentano quando si aggiungono anche i costi per il trasporto e lo stoccaggio. Il risultato è che al momento le farmacie non vengono più rifornite con la stessa puntualità di prima. L'argomento è stato al centro di un consiglio direttivo urgente di Farmacieunite. «Ho scritto al presidente Conte e al ministro Speranza rivela Muschietti per avere chiarimenti sulla legittimità di un prezzo calmierato in questo modo». Al momento, però, non sono arrivate risposte. Si naviga a vista. E senza paletti precisi in alcuni casi si è formata una vera e propria giungla.

LA DENUNCIA

Una delle denunce più forti arriva da Michele Battaglia, medico di famiglia con studio a Carità di Villorba. È il dottore di base che conta più assistiti in tutta la Marca: ne ha quasi 1.800. «Prima dell'emergenza coronavirus pagavamo 5 euro per un pacchetto contenente 50 mascherine chirurgiche. Adesso siamo arrivati a trovarle anche tra 1,60 e 1,80 euro l'una. Vuol dire che lo stesso pacchetto da 50 pezzi consterebbe oltre 80 euro spiega prima, inoltre, i dispositivi di protezione dovevano essere marchiati CE. Ora, invece, si è dato i via libera anche alle mascherine fatte in casa, purché siano multistrato. Ma noi medici di famiglia come facciamo a sapere se un paziente che visitiamo nel nostro ambulatorio si è fatto una mascherina multistrato o meno? E con che materiali»?

LE DIFFICOLTA'

L'Usl della Marca prova a metterci una pezza. Nell'ultimo giro sono state consegnate ai dottori di base cinque mascherine da mettere a disposizione dei pazienti che non hanno una protezione adeguata. Più altre cinque Ffp2 per gli stessi medici di famiglia, un flacone di gel igienizzante e un camice monouso. Il tutto per una settimana. A quanto pare non è ancora abbastanza. «Lavoriamo anche 13 ore al giorno, cambiando due mascherine, una per la mattina e una per il pomeriggio. Come possono bastare cinque in una settimana? allarga le braccia il medico in tutto ciò, proviamo ad arrangiarci attraverso i canali tradizionali, ma siamo al limite dell'accattonaggio. In alcuni casi abbiamo trovato un litro di alcol venduto addirittura a sette euro. Le difficoltà non riguardano solo i medici. I cittadini hanno lo stesso problema. E se non si riesce a proteggere loro, non possiamo essere protetti nemmeno noi». Il discorso è identico anche per quanto riguarda i guanti. Quelli in lattice sono sempre più difficili da trovare. Si può ripiegare sui guanti in nitrile. «Ma anche in questo caso c'è una differenza abissale tra prima e dopo l'emergenza coronavirus, che non è affatto finita conclude Battaglia prima si trovavano confezioni tra i 5 e i 6 euro. Adesso, invece, si arriva anche a 18 euro a confezione». Mauro Favaro

