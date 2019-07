LE FAMIGLIE MUSILE «Vogliamo giustizia». Il giorno dopo la tragedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FAMIGLIEMUSILE «Vogliamo giustizia». Il giorno dopo la tragedia è unanime la richiesta dei familiari delle vittime dell'incidente stradale di Jesolo. E tutti tengono a sottolineare che quei quattro giovani avevano la testa sulle spalle: «non correvano in auto, non avevano l'abitudine di bere, erano ragazzi attaccati a dei valori». Erano amici da sempre: da quando frequentavano l'asilo a Musile, passando negli stessi banchi di scuola, le superiori all'Alberti, poi ognuno aveva seguito la sua strada ma la vita non li aveva divisi, anzi...