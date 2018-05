Le due coste adriatiche unite per contare di più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMERCIOVENEZIA «Speriamo sia un inizio, che Venezia torni ad essere casa vostra nei rapporti del futuro, sull'industria del turismo per esempio, che a voi interessa molto». E' un Brugnaro doge, come l'ha scherzosamente paragonato Giovanni Giusto ieri durante il Gemellaggio Adriatico a Palazzo Ducale. Un sindaco che nella Sala dello Scrutinio non si è lasciato scappare l'occasione per rafforzare dei rapporti vantaggiosi per la laguna. Così, il benvenuto ai sindaci istriani, ai quali ha consegnato l'anello della Sensa da custodire per...