Le donne vittime di violenza potranno trovare nelle farmacie un luogo di ascolto e di aiuto. Anche nella nostra regione parte infatti un piano già rodato a livello italiano.

È questo l'obiettivo del Progetto Mimosa, avviato a livello nazionale nel 2014 dall'associazione Farmaciste Insieme con il sostegno di Fofi, Federfarma e del ministero della Salute, pronto a decollare anche in Friuli Venezia Giulia grazie al patrocinio della Commissione regionale per le Pari opportunità.

Ad oggi il progetto vede coinvolte undicimila farmacie in tutt'Italia, e ha anche il pregio di fornire dati ai centri antiviolenza che sono in rete tra loro.

«Le farmacie - commenta Dusy Marcolin, presidente della Commissione - sono un luogo estremamente frequentato e la disponibilità dimostrata per aiutare le donne in difficoltà, vittime di violenza, rappresenta un grande risultato, di cui siamo veramente orgogliosi».

«Il personale preparato e motivato - continua Marcolin - potrà dare i riferimenti dei centri antiviolenza della nostra regione e soprattutto, con discrezione e professionalità, fornire le prime informazioni utili per affrontare le situazioni di difficoltà».

Batic a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA