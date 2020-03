LE DONAZIONI

CORTINA È stata consegnata all'ospedale San Martino di Belluno un'apparecchiatura per endoscopia polmonare e intubazione guidata, da destinare al reparto di rianimazione. La macchina è costata 50mila euro ed è stata comperata grazie alla raccolta di fondi attivata dall'associazione albergatori di Cortina. «Nel frattempo abbiamo acquistato anche un altro dispositivo medico, che utilizzeranno alla sezione della Croce Bianca di Cortina per disinfettare quotidianamente le ambulanze, che costa seimila euro», aggiunge Roberta Alverà, presidente degli albergatori. «Complessivamente finora abbiamo raccolto quasi 80mila euro, pertanto puntiamo a un altro obiettivo, sempre a favore della Croce Bianca: é appena partito e ne daremo notizia nei prossimi giorni, non appena avremo formalizzato l'impegno. Ringraziando ancora tutti per la generosità, ricordiamo che la raccolta di denaro é aperta fino al 31 marzo ed è ancora possibile contribuire, versando sul conto aperto presso Cortinabanca, indicando nella causale l'erogazione liberale per l'emergenza coronavirus Covid-19». La sottoscrizione è stata aperta il 16 marzo e già nei primi giorni sono stati raccolti 50mila euro. L'intento iniziale, concordato con il dottor Davide Mazzon, direttore della rianimazione, era quello di procurare un ventilatore polmonare, per un costo previsto di 10mila euro. Poi la generosità delle elargizioni ha permesso altri acquisti. L'iniziativa aveva coinvolto dapprima gli albergatori del paese; successivamente si sono uniti diversi cittadini e altre persone che amano Cortina, che vi risiedono durante l'anno e che vivono la comunità. Il loro attaccamento al territorio si è manifestato così concretamente che il progetto di solidarietà è andato ben oltre la prima apparecchiatura.

Marco Dibona

