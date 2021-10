Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIGONOVO«Dedico la vittoria alla mia famiglia e in particolare a mio padre Oscar e a mio nonno Otello. Farò il massimo per valorizzare Vigonovo e le famiglie che ne costituiscono l'identità, come loro mi hanno insegnato - afferma il neo sindaco della lista civica ViviAmo Vigonovo, Luca Martello. Non posso che ringraziare i vigonovesi per la fiducia concessami. Devo tutto ad Andrea Danieletto (sindaco del Movimento 5 Stelle uscente, ndr) e...