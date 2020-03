LE DISPOSIZIONI

BELLUNO Al via la disinfezione della città. Disinfettanti alle scale mobili, all'eco sportello Bellunum e agli impianti sportivi: le squadre della Protezione civile ieri mattina sono entrate in azione armate di disinfettanti. L'installazione dei primi 60 dispenser di gel disinfettante è iniziata ieri mattina dalle scale mobili di Lambioi, proprio nel giorno di maggior afflusso. Qui sono stati posizionati quattro flaconi, si trovano all'inizio, alla fine e nelle due rampe di mezzo; gli utenti sono invitati ad utilizzarli per igienizzarsi le mani e controllare, in questo modo, la diffusione del famigerato coronavirus. Dopo la struttura di Lambioi i volontari sono passati all'eco sportello Bellunum di via Feltre, quindi alla piscina e allo Spes Arena che, non più sottoposti all'ordinanza di chiusura, sono tornati attivi da qualche giorno. Verranno dotati dell'erogatore tutti gli impianti sportivi, i luoghi della cultura come il Museo Fulcis, gli uffici comunali aperti al pubblico e i backoffice comunali. Tutti i dispenser sono accompagnati da un cartello in cinque lingue in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese che invita i cittadini ad utilizzare il gel disinfettante. Il corrimano delle scale mobili, inoltre, da quando si sono intensificate le misure di prevenzione viene sanificato quotidianamente con alcol o detergenti espressamente consigliati per contrastare il Coronavirus e la prossima settimana partirà anche la disinfezione delle aree dove si trovano i bidoni dei rifiuti. «Gli igienizzanti verranno messi anche nelle scuole spiega il responsabile del gruppo comunale di Protezione civile, Paolo Zaltron - ancora non sappiamo se se ne occuperanno le imprese di pulizie o se li installeremo noi. Intanto abbiamo chiesto misure speciali per igienizzare a fondo gli istituti, approfittando di questi giorni di chiusura. Abbiamo acquistato 100 kit igienizzanti, forse ne serviranno altri e allora a quel punto ci scontreremo con il problema di reperire i prodotti».

Alessia Trentin

