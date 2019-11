Le disgrazie che smuovono la politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Michele FullinNovembre 1966, gennaio 1996, novembre 2019. Sembra che per far valere la sua specialità e per ricevere le risorse che le spettano in quanto patrimonio inestimabile dell'Umanità, Venezia debba periodicamente passare sotto le forche caudine di una disgrazia. Era accaduto 53 anni fa, quando lo Stato si accorse della fragilità di una città unica che rischiava di sparire per consunzione. Dall'alluvione nacque la grande mobilitazione italiana e mondiale e fu varata la Legge Speciale. Nel 1996 la Fenice prese fuoco e la fragilità...