CORTINA «Al momento la situazione qui a Cortina è tranquilla. I nostri clienti, che sono arrivati per le vacanze di Carnevale, restano in valle, si godono il sole, la neve, lo sport». Roberta Alverà è presidente della associazione albergatori di Cortina e nella sua posizione tiene d'occhio l'andamento del turismo in paese, dove non si rilevano particolari tensioni, dovute al contagio da coronavirus Covid 19: «Abbiamo inviato una mail ai nostri associati, per raccogliere i dati sulle eventuali disdette delle prenotazioni, oppure sul rientro anticipato dei loro clienti. Avremo presto una prima indicazione, ma per ora mi pare che sia tutto piuttosto quieto. Personalmente ho avuto un'ospite francese che ha deciso di tornare a casa prima, ma non per la paura del contagio. La signora semplicemente temeva che potesse essere disposta la chiusura degli aeroporti, con la conseguente cancellazione dei voli, fra l'Italia e la Francia, e che questo le potesse causare disagi nel rientro». Alverà è in contatto costante con colleghi di tutta Italia: «Ci mancano informazioni ufficiali, per cui viaggiamo a vista. Sento i presidenti di altre regioni, di altre aree. Dai Colli Euganei, nell'area termale, vicina al comune di Vó, mi dicono che la situazione è seria, piovono disdette, perché la gente si spaventa. Noi operatori, sul territorio, possiamo fare davvero poco. Aspettiamo di conoscere le decisioni importanti, che verranno dall'alto, con provvedimenti almeno regionali, se non statali». Il centro di Cortina è affollato, sulle piste da sci e sugli impianti di risalita c'è molta gente. Non si vedono mascherine di sorta, sul volto di chi passeggia in piazza, se non quelle dei bambini, per Carnevale. I turisti si dedicano allo sci, in giornate straordinarie, dal clima più che primaverile. Non trapelano timori, anche se talvolta la vicinanza è stretta, fra le persone, sui seggiolini degli impianti di risalita, nelle cabine e nelle vetture delle funivie. «Questa è comunque l'ultima settimana di Carnevale spiega la presidente Alverà e da domenica prossima, dal 29 febbraio, avremmo assistito in ogni caso al calo delle presenze, terminato il periodo culminante delle settimane bianche, dedicate allo sci. Finiscono anche le vacanze delle famiglie, con il ritorno dei bambini a scuola. Confidiamo comunque che le ottime condizioni di innevamento delle piste e di clima possano indurre gli appassionati di sci a prolungare il loro soggiorno, oppure a scegliere di salire in montagna anche verso la primavera».

