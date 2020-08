LE DIFFICOLTA'

BELLUNO Cambi di regole all'improvviso e per i sindaci riuscire a far quadrare i conti diventa sempre più difficile. Soprattutto per quanto riguarda le scuole. «Quanto sta accadendo, o non accadendo, attorno al mondo della scuola in relazione all'apertura del nuovo anno scolastico è sotto gli occhi di tutti: un continuo stillicidio di norme, proposte, nuove misure poi modificate o addirittura annullate. Dopo l'esperienza dei mesi scorsi, con una didattica a distanza che se in alcuni casi ha funzionato, soprattutto per gli istituti superiori -, in molti altri ha lasciato sul campo le macerie di una formazione monca e incompleta, le incertezze per la ripartenza sono altrettanto gravi, se non addirittura maggiori, e non soltanto per chi vive la scuola da dentro. I ragazzi, soprattutto i più piccoli - spiega il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel - rischiano insomma di essere ancora una volta quelli a cui viene chiesto il prezzo più alto dell'emergenza sanitaria». «Il mondo della scuola non termina al limite della recinzione degli istituti. Da sindaci ci troviamo a dover affrontare una serie di questioni infrastrutturali e legate ai servizi accessori per cui non esistono normative chiare di riferimento, né risorse economiche adeguate», attacca il primo cittadino - membro del direttivo nazionale dell'Associazione Piccoli Comuni d'Italia. Tanto per restare nell'ambito del mio piccolo Comune, sarà necessario tra l'altro - ampliare due classi, allestire una nuova sala mensa, dotare tutti gli accessi di termoscanner, con una spesa indicativa di circa 30 mila euro. Tutto questo in un clima che definire di incertezza è eufemistico, con uscite e smentite quotidiane del ministero su aule, banchi semoventi, mascherine e quant'altro. La situazione è di caos assoluto; abbiamo bisogno immediato di regole certe e dei sostegni finanziari adeguati per metterle in atto; in caso contrario non è escluso che più di qualche edificio, magari nei Comuni più strutturati e popolosi, si trovi nella condizione di non poter riaprire». Tutto questo senza aggiungere il grande pasticcio legato alla data delle elezioni, per cui l'anno scolastico, il cui avvio è previsto per il 14 settembre, sarà stoppato qualche giorno dopo per fare spazio in molti plessi ai seggi elettorali e ripartire nella settimana successiva con una serie di problemi organizzativi, non ultimo un turbinio di sanificazioni e risanificazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

