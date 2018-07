Le difese: «Non è reato volere l'indipendenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIROVIGO È soddisfatto l'avvocato adriese Lucio Azzano Cantarutti, che difendeva più d'uno degli accusati di associazione sovversiva, da sempre indipendentista ed ex leghista della prima ora, eletto nel 1994 alla Camera, che a fine udienza ha espresso la felicità per il proscioglimento pronunciato nei confronti di tutti e 45 le persone imputate per questa ipotesi di reato. «Grande soddisfazione perché il giudice Martinelli ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste con riferimento ai reati di associazione...