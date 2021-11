Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CURIOSITÀPADOVA Aveva conosciuto don Dante anni fa durante una partita di calcio, della nazionale cantanti di cui era capitano. E ieri, quando è salito sul palco del Geox, accompagnato in sottofondo da Emozioni, una delle canzoni più belle che ha scritto con Lucio Battisti, era commosso. Giulio Rapetti, in arte Mogol, infatti, ha ricordato l'incontro allo stadio e ha aggiunto: «Ammiro don Dante che è la mano di Dio per l'Africa. Per...