CROCIERISTICA

VENEZIA «Fuori le grandi navi dalla laguna, al tempo del coronavirus e per sempre!»

Lo chiede il Comitato NoGrandiNavi - Laguna Bene Comune in un comunicato nel quale parla di scampato pericolo per la Costa Luminosa e Costa Victoria che, nei giorni scorsi, non sono state fatte attraccare in Marittima a Venezia, con centinaia di croceristi, alcuni dei quali contagiati dal coronavirus.

«Ma altre due grandi navi minacciano di approdare a Venezia nelle prossime settimane o addirittura giorni - annunciano con preoccupazione gli ambientalisti -. La Costa Mediterranea alle Mauritius il 13 marzo 2020 ha imbarcato 800 croceristi provenienti da diversi paesi europei, il giorno prima della sospensione dei viaggi decisa dalla compagnia (per ultima rispetto alle altre) per la pandemia in corso. Il 10 aprile - da calendario - dovrebbe arrivare a Venezia. Ora si trova nel canale di Suez, quindi potrebbe anche arrivare prima. La maggior parte degli ospiti della nave - da quanto postano sui social - teme che, in caso di contagi a bordo, la situazione rischierebbe di diventare incontrollabile. La Costa Deliziosa continua il giro del mondo da Venezia a Venezia nonostante la pandemia: è partita lo scorso 5 gennaio 2020 e dovrebbe arrivare a Venezia il prossimo 26 aprile, ma potrebbe arrivare prima».

Il Comitato No Grandi Navi, riunitosi ieri in assemblea in modalità telematica, ha scritto al Ministero dei trasporti, alla Capitaneria di Porto, all'Autorità portuale e a Vpt per difidarli dal permettere i due approdi. «Né ora né mai più! Visto pure il Decreto Clini Passera che vieta - da otto anni - il passaggio delle Grandi navi davanti a San Marco e per il Canale della Giudecca e il vincolo posto dal Ministero dei Beni Culturali sul Canale della Giudecca ed il Bacino - polemizzano gli ambientalisti -. Temiamo che le compagnie tentino la forzatura e Costa imponga gli attracchi: non lo permetteremo. Non ci costringano a forme di disobbedienza civile, mettendo la nostra intelligenza, i nostri corpi e i nostri mezzi contro tale sfruttamento finale della nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA