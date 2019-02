Le cosche nella Marca «Criminalità radicata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMETREVISO «È una criminalità che si è per così dire installata nei nostri territori non oggi e neppure da ieri, le infiltrazioni di natura mafiosa sono iniziate da qualche decennio, i nomi che emergono dalla lista degli indagati della vasta operazione condotta a Venezia non sono sconosciuti, me li sono trovati davanti anche io anni fa quando ero alla procura distrettuale». Michele Dalla Costa ora dirige la Procura di Treviso e le decine di arresti di martedì non lo hanno colto di sorpresa: sono purtroppo il sintomo di un fenomeno...