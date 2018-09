CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE COPERTUREROMA «Dopo le ingiustizie e le sofferenze, la nostra priorità è restituire il diritto alla pensione a milioni di italiani: stiamo lavorando per questo». La battaglia della Lega per ristrutturare la riforma Fornero introducendo quota 100 sembra ormai vinta e il vicepremier Matteo Salvini può esultare. Nello schema che il governo sta mettendo a punto ci sarebbe la possibilità di uscire dal lavoro a 62 anni a patto di poter vantare 38 anni di contributi. L'operazione, tra l'altro, dovrebbe essere accompagnata anche da sconti per...