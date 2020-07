LE CONTROMISURE

PORDENONE Un piano per contrastare gli effetti del caldo. La settimana prossima il vicesindaco Eligio Grizzo incontrerà le associazioni di volontariato che aderiranno ad un progetto mirato. E che puntualmente, durante il periodo estivo, con temperature alte e tassi di umidità (anche) del 60 per cento, viene ripristinato confidando nel supporto di numerose associazioni e volontari. Il gran caldo previsto per i prossimi giorni potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le persone anziane o chi soffre di particolari patologie. «Il vero piano comunale sottolinea Grizzo scatterà a partire dalla fine del mese ma è evidente che, in caso di necessità, volontari ed operatori saranno disponibili già da prima. Andremo a pianificare una serie di interventi, supporti e consigli indirizzati in particolare alla fascia della popolazione della terza età, considerato che è la più esposta, quando le temperature salgono e l'afa si fa opprimente». Nei prossimi giorni, quindi, è previsto un incontro per definire una serie di aspetti. Ci sarà poi la distribuzione di un depliant in cartoncino rigido con le informazioni più importanti e i numeri di telefono utili. In città sono una cinquantina le persone anziane che, specialmente durante il periodo estivo, vengono tenute costantemente monitorate. «Anziani chiarisce l'assessore alle Politiche sociali che vivono in condizioni problematiche e che per alcuna esigenza possono contare sull'aiuto di qualcuno. Se non sul personale comunale che, insieme a numerosi volontari, in caso di necessità sarà in grado di intervenire sempre. Anche in orario notturno».

I CONTATTI

Per problemi sanitari i numeri da chiamare sono quelli del proprio medico di famiglia o, in caso di emergenze, la guardia medica o il Pronto soccorso (112). Per altre richieste di aiuto, le persone con più di 65 anni (in particolare coloro che non hanno una rete familiare di supporto), in caso di forte disagio legato al caldo, hanno a disposizione diversi numeri da contattare (per trasporto, spesa, farmacia, accompagnamento a visite mediche, ma anche per un supporto psicologico). Nel volantino saranno elencati, oltre ai numeri dei Servizi sociali del Comune (0434/392611 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16) e della polizia locale (0434/392811 nei giorni festivi e prefestivi dalle 7.30 all'una di notte), quelli di diverse associazioni a cui rivolgersi per richiedere questo tipo di supporto. Un depliant con all'interno una serie di suggerimenti utili per contrastare il caldo. In sintesi: non uscire o fare attività fisica nelle ore più calde (11-17); rinfrescare gli ambienti con ventilatori o condizionatori e fare attenzione al passaggio da ambienti caldi a quelli freddi; oscurare le finestre di giorno e tenerle aperte di notte; proteggersi dal sole con cappelli e creme solari; non sostare in automobili ferme al sole e non lasciare all'interno persone o animali; attenzione al mal di testa, che può essere sintomo di colpo di sole, in tal caso bagnarsi con acqua fresca; indossare indumenti chiari e comodi, di cotone o di lino tessuti che favoriscono la traspirazione. Il caldo si combatte anche sul versante alimentare: bere molto anche se non si avverte la sete; moderare il consumo di bevande gassate e zuccherate; evitare le bibite ghiacciate e alcoliche; limitare il caffè; mangiare molta frutta e verdura; fare pasti leggeri privilegiando il pesce alla carne; evitare cibi elaborati e piccanti. Occorre infine ricordare che con l'arrivo dell'estate aumentano anche i valori dell'ozono nell'aria. Nelle giornate più calde è dunque importante mettersi al riparo non solo dal caldo ma anche da questa sostanza.

Alberto Comisso

