LE CONSEGUENZE

BELLUNO Incontri informativi, presentazioni di libri, feste di Carnevale, incontri pubblici organizzati dai Comuni, assemblee: tutto annullato. Praticamente qualsiasi evento venga in mente no, da qui al primo marzo non si farà. Il day after l'ordinanza del governatore Luca Zaia è una città praticamente ferma. Vada per un caffè al bar, ma non venga in mente di entrare al museo, andare in piscina, al cinema o a teatro: tutto chiuso. Casa lavoro, lavoro casa con unica concessione di una puntatina in un locale per l'aperitivo, ma solo se non si è troppo spaventati. Per qualcuno anche il lavoro è saltato.

L'ASCOM

Confcommercio, Ascom Servizi Belluno e Ascom Formazine per esempio, hanno chiuso gli uffici. «Per evitare spostamenti non essenziali e agevolare l'eventuale contenimento epidemico», si legge nella nota stampa diffusa ieri dall'organizzazione di categoria. I dipendenti, dunque, resteranno a casa fino al primo marzo. Sospese anche le attività formative dell'ente. Per informazioni questi i numeri da contattare: 0437/215265 per Sindacale, 0437/215268 per Formazione, 0437/215215 per Contabilità, 0437/215232 per Paghe, 0435/500132 per Ufficio di Pieve, 0435/62747 per Ufficio di Santo Stefano, 0436/2458 per Ufficio di Cortina, 0439/888811 per Ufficio di Feltre, 0437/63749 per Ufficio di Agordo, 0437/852230 per Ufficio di Sedico.

EDIFICI E IMPIANTI

Da ieri e fino al primo marzo, almeno per ora, chiusi anche il Museo Fulcis, il Teatro Comunale, lo Spes Arena, lo Stadio e la piscina di Lambioi dove, tuttavia, ieri il personale all'ingresso è stato presente per gran parte della giornata. «Abbiamo inviato una news letter agli utenti domenica sera per annunciare la chiusura spiegano all'entrata della piscina -, sono stati informati in questo modo quasi tutti e solo in pochi, non sapendo, sono arrivati convinti di poter svolgere la loro attività sportiva».

MARTEDÌ GRASSO

Il gran finale del Carnevale previsto oggi, martedì grasso, in piazza dei Martiri è stato annullato e arrivederci al prossimo anno. A organizzare la festicciola per i bambini era il Consorzio Belluno Centro Storico che ieri pomeriggio ha fatto sapere la decisione in seguito all'ordinanza emessa dalla Regione. Così anche per l'Usl 1 Dolomiti. Tutti gli incontri organizzati dall'azienda sanitaria con i cittadini, infatti, saranno sospesi fino al primo marzo al pari di tutti gli altri eventi in programma in città.

ASSEMBLEA ANA

Anche le penne nere hanno dovuto cancellare l'assemblea della Sezione alpini di Belluno, prevista proprio domenica primo marzo. «E' stata rinviata a data da destinarsi, in attesa di nuove disposizioni delle autorità competenti fa sapere il presidente, Angelo Dal Borgo -. Della nuova data di convocazione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli aventi diritto di partecipazione».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA