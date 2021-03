LE VOCI

BORGO VALBELLUNA Dietro alle famiglie dei dipendenti Acc ci sono figli da crescere, genitori anziani da accudire. Ci sono affitti da pagare, mutui da onorare, impegni economici da rispettare. Il lavoro ha il sapore del pane e il valore della libertà. Nadia De Bastiani, lavora all'ex Zanussi da 27 anni ed è una rsu della Fiom: «Dopo mesi di incertezze, adesso dobbiamo realizzare che bisogna tornare di nuovo a farci vedere e manifestare il nostro disagio perché abbiamo scritto innumerevoli volte al Ministero (lo stesso lo hanno fatto le istituzioni locali) senza aver ottenuto nemmeno un cenno. È sgradevole che non risponda nessuno fa notare -. Ci abbiamo creduto un anno fa, quando ci hanno commissariati, abbiamo creduto che questo progetto potesse realizzarsi e che potevamo andare avanti. La fabbrica è in difficoltà, ma lavoro ce n'è, abbiamo bisogno di un piccolo aiuto per continuare a lavorare. Non lo so io se il Governo se la sente di chiudere uno stabilimento che sta lavorando, perché se fossimo in cassa integrazione potrei anche capire, ma stiamo lavorando. Abbiamo appena concluso sette sabati di straordinari, sicché è una situazione veramente stranissima». Tra le donne che stavano manifestando ieri c'è anche Rosa Romero Laso, di 51 anni. È stata assunta un mese fa. «Mio marito è in pensione e spero che vada tutto per il verso giusto, che il Governo aiuti noi e i colleghi dell'ex Embraco di Torino». A portare uno striscione che recita: «No alla chiusura» contribuisce Mariangela Boldo, 61 anni che lavora all'Acc da quasi 30 anni. Due anni fa era tra coloro che sono state licenziate dal gruppo cinese. «È ora che il governo si svegli, che siamo stufi ormai. Si mettano la mano sulla coscienza e ci diano un sostegno. Il lavoro è lavoro. La fabbrica va bene, ma se non ci vengono incontro noi andiamo alla disperazione». La signora pensa a chi è prossimo alla pensione, alle coppie che lavorano entrambe nello stabilimento, a chi ha figli piccoli. «Lo stato ci deve sostenere. Siamo esasperati, non si può andare avanti. Noi siamo qui per lavorare». Vicino alla Boldo c'è Ornella D'Alberto. Ha cominciato in Acc 27 anni fa. «Non è una fabbrica in crisi, capisco che è caduto il governo e le cose sono cambiate. Ma perché non portare avanti una realtà che funziona si domanda -? Non si può lasciar morire una situazione così che può avere un futuro. Questo progetto, l'Italcomp, è la salvezza di 700 famiglie fra noi e quelle dell' ex Embraco di Torino. È assurdo». A manifestare c'è anche Massimo Busetti della Uilm, che fa una riflessione legata agli istituti di credito. «Oltre allo Stato poniamo l'accento sulle banche. Siamo tutti clienti di banche e queste, se noi restiamo senza lavoro, restiamo senza soldi, perderanno dei clienti e in più non riusciremmo a pagare le spese o i mutui». A dare una pacca sulla spalla, ieri mattina alla manifestazione sulla strada provinciale 1, c'era anche il sindaco Stefano Cesa: «Porto la solidarietà dell'amministrazione comunale su una situazione straordinaria di crisi come quella di Borgo Valbelluna con le due aziende più importanti che danno lavoro da una parte a 300 famiglie, dall'altra a 500. Realtà che hanno sempre rappresentato un punto di riferimento occupazionale e che hanno ancora prospettive e meritano di ricevere risposte».

Federica Fant

