INDUSTRIE

PORDENONE Industrie manifatturiere alle prese con le difficoltà nell'approvvigionamento di alcune materie prime come l'acciaio, semilavorati e schede elettroniche. Non è soltanto il caso della Electrolux di Porcia - e di una parte del suo indotto di piccole aziende - costretta a fermare alcune linee produttive per la carenza di lamiere in acciaio necessarie per la fabbricazione delle lavatrici. Tra l'altro, un ulteriore stop di mezza giornata è stato evitato, giovedì scorso, dall'arrivo all'ultimo di un carico di lamiera. Ma il problema appare più diffuso e ricomprende più settori produttivi e diverse aziende del territorio. Colpite dal fenomeno anche le imprese produttrici di macchine utensili, e diversi altri sistemi, che necessitano di schede e microprocessori. Esclusa, invece, la produzione delle coltellerie del maniaghese: i materiali usati sono quasi di nicchia e di eccellenza e le aziende ne richiedono in quantità limitate rispetto alle grandi produzioni di serie. E a testimoniarlo è l'andamento del comparto delle coltellerie: rispetto alle previsioni nere del post-lockdown di primavera si registrano - stando a quanto riferisce il distretto della meccanica Comet - flessioni nei fatturati in media sotto il 5 per cento e bilanci in tenuta.

ALTA RICHIESTA

Il problema, in particolare per l'acciaio e alcuni semilavorati, sarebbe dovuto a un incremento della domanda da parte di imprese manifatturiere, ma anche da maggiori acquisti per fare magazzino in quanto si prevede un aumento dei prezzi. «Almeno questa è la situazione che si sta verificando nel comparto della metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia», sottolinea Maurizio Marcon, leader regionale della Fiom Cgil. Un problema che è generalizzato e riguarda, come si diceva più settori. «Il nodo sul quale si sta cercando di agire - spiega il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti - è quello di riportare in Italia alcune filiere che erano praticamente sparite e lasciate alla Cina e ai mercati del Far East, come il Vietnam, produttive come quella delle schede e dei microprocessori. Sono produzioni che si possono fare anche qui e questo eviterebbe il problema delle fornitore. Quanto all'acciaio è un problema anche nostro, italiano. E servono politiche industriali certe per evitare che le produzioni possano essere decise dai Tar».

FILIERE CORTE

«Il problema della certezza e dei tempi di fornitura - spiega Saverio Maisto, direttore del distretto della componentistica Comet - negli ultimi mesi ha portato a riorientare alcune produzioni di componenti e semilavorati. Si ragiona in termini di filiere corte, cioé riportare lavorazioni dal mercato cinese e avvicinarle ai clienti finali. Questa situazione apre scenari rassicuranti e opportunità anche per molti componentisti del territorio che guardano già al secondo semestre 2021 con maggiore fiducia».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA